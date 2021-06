Torna Summer Jamboree con Pokey LaFarge

Torna con una formula leggermente diversa a causa delle norme anti covid il Summer Jamboree, Festival Internazionale di Musica e Cultura dell'America anni '40 e '50. La kermesse è in programma dal 30 luglio all'8 agosto in varie location di Senigallia. Ci saranno artisti internazionali e concerti a ingresso gratuito concentrati in un unico palco, in piazza Garibaldi, con posti a sedere e un numero limitato di posti: le modalità di accesso ai singoli eventi verranno indicate in base a quelle che saranno le norme anti Covid-19 per fine luglio su Summerjamboree.com.

Tra i concerti di punta del Festival quello in esclusiva nazionale di Pokey LaFarge, il 5 agosto. Western Swing, Early Jazz, Country Blues, sono i generi musicali dell'artista, classe 1983, che ha contribuito a rinfrescare il panorama e la vitalità dell'American roots music, richiamando tanti giovani. Nel 2020 ha recitato, cantato e suonato nel film Le strade del male (Netflix). Tra le band ospiti i berlinesi Cherry Casino and The Gamblers, gli italiani Blind Rats, Greg and The Frigidaires e altri ancora. Tra gli altri appuntamenti Burlesque Show e Cabaret con artisti internazionali al Teatro La Fenice, tatuaggi tradizionali non stop alla Rotonda a Mare, Dance Show con ballerini professionisti e campioni di specialità in arrivo da tutto il mondo. E poi il Village Vintage Market alla Rocca Roveresca e in Piazza del Duca, dove sarà possibile acquistare abiti e cimeli originali d'epoca o in stile, sfilata di auto Usa pre 1969, l'anteprima del documentario Rock'n'roll is a state of the soul, la mostra fotografica di Milton H. Greene 'Women' al Palazzetto Baviera dal 17 giugno al 26 settembre. Prodotto da diChroma photography e curata da Anne Morin, l'evento sottolinea il connubio tra il Summer Jamboree e Senigallia città della fotografia. Ancora per quest'anno, fanno sapere gli organizzatori, non sarà possibile ballare. (ANSA).