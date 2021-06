Sindaco, Mattarella a Pesaro il 22 agosto

(ANSA) - PESARO, 29 GIU - Il presidente della Repubbblica Sergio Mattarella sarà a Pesaro, Città Creativa Unesco della Musica, il 22 agosto. Lo annuncia su facebook il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Il capo della Stato ha accolto l'invito di del sindaco e del vice Daniele Vimini per per assistere al concerto "Gala Rossini" di chiusura del Rossini Opera Festival 2021, il 22 agosto in Piazza del Popolo. "Un grande onore e un grande riconoscimento alla Città della musica. Grazie Presidente" dichiara Ricci. (ANSA).