Covid: Marche, calo ricoveri a 25 (-5), 4 in Intensiva (-2)

Sensibile calo di ricoveri per Covid-19 nelle Marche in 24ore: ora sono 25 (-5) di cui quattro in Terapia intensiva (-2), otto in Semintensiva (invariato) e 13 in reparti non intensivi (-3). Sei le persone dimesse in 24ore.

Nessun decesso correlato alla pandemia nell'ultima giornata con il totale regionale di vittime che resta 3.036. Lo comunica il Servizio sanità della Regione.

Gli ospiti di strutture territoriali sono 43 (-1) e nessun paziente Covid è al momento assistito nei pronto soccorso.

Continuano a scendere i numeri dei positivi in isolamento domiciliare (1.318; -24) e delle quarantene per contatto con contagiati (1.426; -85). I guariti/dimessi salgono a 99.246 (+37). Il totale di positivi (isolati più ricoverati) è attualmente di 1.343. (ANSA).