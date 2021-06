Covid: apre punto tamponi al porto di Ancona

(ANSA) - ANCONA, 29 GIU - Raccogliendo l'appello del premier Mario Draghi ad aumentare i tamponi in considerazione della variante Delta, il Polo Diagnostico del Gruppo Kos aumenta i punti tampone da Sars Cov2 aprendo un nuovo Check Point Tamponi anche presso la biglietteria del Porto di Ancona, in sinergia con Innolinving e l'Associazione delle Agenzie Marittime. Il presidio è stato autorizzato dalla Autorità Portuale di Ancona ed opererà con prenotazione obbligatoria (sul sito polodiagnostico.it), a cura di personale sanitario delle Cliniche Villa Adria e Villa dei Pini dei gruppo Kos, che effettuerà tamponi certificati per il rilascio del Green Pass, in favore dei viaggiatori e di tutta la cittadinanza. Con il punto tamponi al porto si amplia ulteriormente la copertura di servizio per Tamponi Rapidi e Molecolari del Gruppo Kos che è già presente all'Aeroporto diAncona-Falconara ed in tutta la regione attraverso molti altri punti (laboratori analisi Biemme a Castelraimondo, Delta di Porto Recanati, Gamma di Pesaro, Selemar di Urbino, Istituto Santo Stefano di Porto Potenza, Myolab di Jesi, RSA San Giuseppe di San Benedetto del Tronto, Laboratorio Salus e Poliambulatorio Villalba di Macerata e Casa di Cura Villa dei Pini di Civitanova). (ANSA).