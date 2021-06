Comuni: operativo defibrillatore in piazza Roma a Ancona

Inaugurato il nuovo defibrillatore in piazza Roma ad Ancona. Domani pomeriggio sarà la volta di quello sistemato al Passetto. I primi tre defibrillatori Semiautomatici (DAE - Defibrillatore Automatico Esterno) ad uso pubblico, disponibili 24 ore su 24, sono stati istallati grazie alla donazione da parte di: Ottica Manna (in piazza Roma), Rotaract e Rotary club Ancona (DAE in Largo XXIV Maggio inaugurato ieri) e Rotary Club Ancona 25-35 (DAE presso il Monumento del Passetto che si inaugurerà domani alle 18:30). I defibrillatori sono allarmati, videosorvegliati e collegati ad un sistema di controllo a distanza che ne verifica costantemente il funzionamento. La donazione, che ha visto ieri la firma di un protocollo con i tre donatori, consente all'Amministrazione di dare avvio a un progetto (approvato dalla Giunta comunale a seguito di una mozione votata dal Consiglio Comunale) con la finalità di rendere la città di Ancona cardioprotetta attraverso una distribuzione graduale dei DAE sia nelle zone ad alta densità di passaggio di persone, che nelle zone periferiche, soprattutto quelle più distanti dalla partenza dei mezzi di soccorso. (ANSA).