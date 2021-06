A14: assessore Marche, inaccettabile incidente di ieri

(ANSA) - ANCONA, 29 GIU - "Siano nel terzo millennio, è inaccettabile cioè che sta accadendo sul tratto sud dell'A14: file chilometriche, incidenti, lavori". Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture delle Marche Francesco Baldelli, rispondendo alle domande dei giornalisti sul grave incidente stradale accaduto ieri sull'A14, con due morti e un ferito a causa del tamponamento fra tre camion (uno dei quali andato a fuoco), che ha bloccato l'autostrada per molte ore tra Marche e Abruzzo. Incidente che secondo l'assessore, "è la dimostrazione dei problemi legati ai ritardi nei cantieri autostradali nel tratto sud della regione" e della necessità di avere "al più presto la progettazione della terza corsia" in quel tratto.

"Scontiamo gli errori del passato - ha aggiunto -: mancata realizzazione della terza corsia nel tratto meridionale dell'A14, mancata valutazione di alternative progettuali e anche ritardi per lavori che noi riteniamo improcrastinabili, tra i quali la messa in sicurezza dell'autostrada".

Ci sono stati "incontri continui" tra Regione, Ministero e Aspi: "il punto di caduta - ha insistito Baldelli - deve essere la presentazione al più presto della progettazione per la terza corsia dell'A14 anche nel sud delle Marche- E' un obiettivo da raggiungere al più presto, la priorità nell'elenco degli investimenti presentato a Ministero e Aspi, con altre opere collaterali per sicurezza del transito lungo l'A14. Abbiamo fatto anche vari sopralluoghi". (ANSA).