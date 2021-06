Variante Delta: Acquaroli, tracciamento prima di zona rossa

"Prima di pensare alla zona rossa, c'è il tracciamento". Lo ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, parlando con i giornalisti dei primi casi di Variante Delta rilevati in questi giorni. E a proposito della 'decadenza' dell'obbligo della mascherina all'aperto da oggi, "non deve sembrare un 'tana liberi tutti'. Io la indosso anche ora. Bisogna continuare a portarla anche all'aperto quando c'è assembramento, bisogna stare attenti".

"Tutto quello che faremo come sistema Italia lo faremo come sistema Marche - ha detto ancora -: credo che dobbiamo restare sereni e seguire le direttive che ci simo imposti. Abbiamo visto che nella nostra Regione è arrivata la variante Delta, è certificata, ma a questo possiamo aggiungere che il numero di casi sinora è pressoché bassissimo. Pochi casi sono ancora tracciabili. Dobbiamo stare molto attenti sul tracciamento".

(ANSA).