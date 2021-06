Turismo: tour operator russi conquistati dalle Grotte Frasassi

Settanta operatori russi in visita alle Grotte di Frasassi a Genga (Ancona). Le meraviglie del paesaggio ipogeo gengarino hanno conquistato i partecipanti all'educational tour degli operatori russi che hanno chiesto di poter inserire la destinazione Frasassi nei loro pacchetti turistici. Un successo raggiunto dalla stretta collaborazione instaurata dall'Amministrazione locale e Consorzio Frasassi con la Regione Marche.

"Il nostro territorio ha tutte le carte in regola per rispondere alla domanda turistica internazionale - commenta il sindaco di Genga, Marco Filipponi - dalle Grotte alle bellezze paesaggistiche, fino ai beni monumentali e storici che ci contraddistinguono. Ma soprattutto la densa offerta delle strutture ricettive che possono soddisfare ogni fascia di mercato. Genga è a tutti gli effetti una destinazione turistica che svolge un ruolo strategico di grande importanza per il traino turistico delle Marche e siamo orgogliosi di poter esercitare questa funzione mettendo in relazione l'entroterra con la costa e la zona collinare".

Un'offerta ampia e strutturata quella di Genga che, oltre alla punta di diamante rappresentata dalle Grotte, è capace di orientare la scelta anche verso il fascino della storia, dell'arte e della cultura. (ANSA).