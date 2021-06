Ricerche sul Conero,nella notte anche droni con termoscanner

In azione anche droni dotati di termoscanner sul Conero, in zona di Sirolo (Ancona) tra il Belvedere e le Due Sorelle, nella notte appena trascorsa, per proseguire le ricerche iniziate ieri dopo la segnalazione di alcune grida di aiuto che aveva indotto la Prefettura di Ancona ad attivato il piano provinciale per persone scomparse.

L'imponente attività, andata avanti finora senza risultato, ha coinvolto carabinieri, vigili del fuoco, uomini del soccorso alpino e polizia locale. Stamattina le ricerche andranno avanti via terra; nel pomeriggio i soccorritori faranno il punto della situazione e valuteranno se e come proseguire. Negative finora anche le verifiche sull'eventuale scomparsa di persone o auto 'censite' nella zona, anche in strutture ricettive: nessuno mancherebbe all'appello. (ANSA).