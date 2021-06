Incendi: rogo Genga spento dopo 4 giorni

(ANSA) - GENGA (ANCONA), 28 GIU - Quattro giorni di lavoro per i vigili del fuoco, con centinaia di lanci da parte dei mezzi aerei e l'impiego di squadre a terra, sono stati necessari per mettere definitivamente sotto controllo le fiamme che hanno pesantemente ferito il bosco sulle montagne a ridosso delle frazioni di Pierosara e Cerqueto di Genga (Ancona), causate il 24 giugno, dalle scintille dei freni dei treni in transito lungo la tratta Ancona-Roma. Il dispositivo antincendio messo in campo dal Comando Provinciale ha costantemente garantito la presenza di 12 unità di pompieri e 7 automezzi integrati, nella fase acuta dell'incendio, con la presenza di tre Canadair e l'elicottero antincendio della Regione Marche. L'azione di spegnimento è stata resa difficoltosa e complessa a causa della estensione, circa 50 ettari, e della conformazione dell'area che presenta una forte pendenza che limita l'operatività degli uomini e mezzi a terra. "Solo una costante integrazione tra spegnimento aereo e terrestre, con il coordinamento del Dos (direttore delle operazioni di spegnimento), si è riusciti ad avere ragione delle fiamme seppur spesso rinvigorite dal vento.

Nelle prossime ore le attività proseguiranno con un accurato monitoraggio affinché si abbia l'assoluta certezza della totale estinzione", riferisce una nota del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ancona. (ANSA).