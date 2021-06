Incendi: a fuoco 8 ettari campo di grano a Corinaldo

(ANSA) - CORINALDO, 28 GIU - Un vasto incendio si è sviluppato in un campo di grano a Corinaldo, nel pomeriggio di oggi. Sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme che hanno divorato circa otto ettari di terreno coltivato nella zona di Sant'Isidoro. Date le dimensioni sono intervenute squadre di vigili dal Senigallia, Jesi, Arcevia e Ancona. Uomini in azione anche da Fano poiché il rogo si è sviluppato anche sul versante nord-ovest del territorio corinaldese, al confine con la provincia pesarese. Dopo due ore di intenso lavoro di almeno 25 uomini, le fiamme sono sotto controllo: si stanno ultimando le operazioni di bonifica per evitare che qualche focolaio possa riprendere ad ardere. Danneggiati anche alcuni pali Telecom, con interruzioni delle connessioni, mentre non si segnalano né danni alle abitazioni, che all'inizio si temeva dovessero essere evacuate, né feriti o intossicati. (ANSA).