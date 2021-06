Covid: Marche, +1 ricoverato (30) e nessun decesso in 24ore

(ANSA) - ANCONA, 28 GIU - In 24ore un ricoverato per Covid in più nelle Marche (ora sono 30) e nessun decesso (il totale delle vittime resta 3.036). Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione. Sul fronte degenti, due i dimessi e invariati i numeri in Terapia intensiva (6) e Semintensiva (8); un ricovero in più invece nei reparti non intensivi (16). Gli ospiti di strutture territoriali sono 44 (-7) e i pronto soccorso rimangono 'Covid-free'.

In calo i positivi in isolamento domiciliare (1.342; -44) e le quarantene per contatto con contagiati (1.450 (-85). Mentre i guariti/dimessi salgono a 99.209 (+46). (ANSA).