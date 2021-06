A14: riaperto tratto dopo incidente Marche-Abruzzo, ma ancora code e disagi

(ANSA) - ANCONA, 28 GIU - E' stato riaperto il tratto dell'A13 tra Val Vibrata (Teramo) e Grottammare (Ascoli Piceno), chiuso a causa di un incidente avvenuto al km 303, in cui sono rimasti coinvolti tre camion uno dei quali ha preso fuoco, con la morte di due autisti e il ferimento di una terza persona, probabilmente un altro conducente. Nel tratto chiuso si era formata una fila di un km: agli utenti rimasti bloccati era stata distribuita dell'acqua, fa sapere Autostrade per l'Italia.

Rimangono 6 km di coda tra Teramo e Grottammare verso Ancona.

Il traffico defluisce attraverso uno scambio di carreggiata. E' in corso la distribuzione dell'acqua agli utenti fermi in coda.

ma tutta la viabilità dell'area è in tilt: a chi viaggia verso Bologna viene consigliato di uscire a Val Vibrata, percorrere la SS 16 Adriatica, e rientrare in autostrada all'altezza di Grottammare, con la conseguenza che lungo la strada statale si sono formati incolonnamenti e code. Sul luogo sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. Code e rallentamento sull'A14 ci sono fino a Pescara per i vari cantieri aperti. (ANSA).