A14: disagi anche su corsia sud dopo Grottammare

(ANSA) - ANCONA, 28 GIU - Ci sono disagi anche sulla carreggiata sud dell'autostrada A14 da Grottammare in giù, con code e rallentamenti, mentre sulla nord ci sono stati problemi per un incidente che ha coinvolto tre camion e che ha causato la morte di due camionisti e il ferimento di un terzo. Lo hanno segnalato alcuni automobilisti che hanno raggiunto telefonicamente l'ANSA per chiedere informazioni, per protestare o mandare foto in cui vedono file di macchine, su una sola corsia. "Qui dicono che l'Italia deve ripartire dal turismo, ma come si fa? Sono ore che andiamo avanti così..." racconta uno.

Il signor Giuseppe invece è in viaggio dal Trentino e deve raggiungere Potenza: di questo passi arriverò domani mattina.

Ora mi rivolgo alla Protezione civile, questa cosa non può essere lasciata cadere". Secondo l'Aspi i rallentamenti e code non dovrebbero essere legati all'incidente avvenuto lungo la carreggiata nord, ma ai cantieri autostradali a causa dei quali il traffico procede su una sola corsia. (ANSA).