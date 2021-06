A14: Aspi distribuisce acqua e generi conforto

(ANSA) - ANCONA, 28 GIU - Agli utenti viene distribuita da Aspi acqua ed è prevista la distribuzione di generi di conforto per gli autisti dei mezzi pesanti in attesa di defluire, una volta alleggerito il flusso di veicoli leggeri, dopo la riapertura del tratto dell'A14 tra Val Vibrata e Grottammare, carreggiata nord, chiuso a seguito di un incidente con due vittime, in cui sono stati coinvolti 3 mezzi pesanti. Al momento ci sono 9 km di coda, fa sapere Aspi. (ANSA).