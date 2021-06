A Recanati inaugurato il "MUM" Museo della Musica

A Recanati nasce il "MUM", il Museo della musica, da Beniamino Gigli a Musicultura, un viaggio nel distretto delle famose aziende creative della musica e del suono di Recanati.

"Siamo felici di poter offrire ai visitatori di Recanati il MUM il Museo della Musica - ha detto il Sindaco Antonio Bravi - un gioiello tecnologico che affonda le proprie radici nel profondo legame del territorio con la musica, partendo dalle origini fino ad oggi, di pari passo con l'evoluzione del distretto musicale industriale delle imprese creative del territorio che hanno fatto la storia della musica e del suono in Italia e nel mondo".

Il MUM è nella centralissima via Cavour sede anche del Teatro Persiani: è visitabile dal 29 giugno (ore 10-13 e 15-18). Frutto dell'accordo tra il Comune e la Regione, reso possibile grazie ai Fondi Europei e all'Art Bonus a cui hanno aderito le aziende recanatesi partner del progetto, rappresenta un elemento identitario della comunità, un' occasione di scoperta del patrimonio culturale della città. Musica, suono e industrie culturali e creative legate al territorio sono i contenuti narrativi e le suggestioni che offre nel nuovo percorso museale.

Con un linguaggio semplice e didattico il visitatore è guidato a scoprire il legame di Recanati con la musica e il "suono" grazie anche alla descrizione dei "prodotti" conosciuti in tutto il mondo, delle principali aziende storiche operanti sul territorio, come la Fbt, azienda leader nel settore audio, la Fatar eccellenza nella progettazione e nello sviluppo di tastiere per strumenti musicali, Castagnari dal 1914 maestri artigiani nella produzione dei famosi organetti ed Eko il brand che ha fatto la storia delle chitarre nel mondo, suonate da tantissimi artisti tra cui anche Jimi Hendrix, John Lennon, Frank Zappa, Jethro Tull. Il risultato è un percorso di visita che guida il visitatore all'interno di uno strumento musicale, che è la città stessa, con pareti sinuose tipiche della cassa armonica di uno strumento e ambientazioni sonore e scenografiche in grado di catturare l'attenzione attraverso video, postazioni di ascolto e materiale tecnico didattico. (ANSA).