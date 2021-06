Rintracciato a Cingoli anziano scomparso a Civitanova

(ANSA) - MACERATA, 27 GIU - E' stato rintracciato a Cingoli, nell'entroterra maceratese, un pensionato di 85 anni, che si era allontanato dalla località marittima di Civitanova Marche.

L'anziano è stato notato dai carabinieri nel corso della normale attività di servizio perlustrativo: girovagava per strada, era sprovvisto di documenti, in stato confusionale. I militari che lo hanno fermato si sono accorti che aveva bisogno di acqua e cibo. E' stato accompagnato in caserma e rifocillato. Dopo un lungo colloquio ha detto il proprio nome e cognome ed è risultato essere un 85enne che si era allontanato spontaneamente da casa a Civitanova Marche due giorni prima: I familiari ne avevano denunciato la scomparsa alla polizia. Sono stati contattati e sono venuti a riprendere l'85enne per portarlo a casa. (ANSA).