Picchia ex moglie e aggredisce suocera, arrestato

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 26 GIU - Gli agenti delle Volanti del commissariato di San Benedetto del Tronto hanno arrestato un 32enne del posto con l'accusa di violazione di domicilio, lesioni personali, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato bloccato a Porto d'Ascoli dopo aver picchiato l'ex moglie fino a farle perdere i sensi e aver sfondato il portone di vetro dell'abitazione della donna e aver tentato di entrare nell'appartamento dove erano presenti la suocera e i due figli della coppia che si erano nascosti e piangevano terrorizzati. In serata l'uomo aveva avuto l'ennesima discussione con la ex moglie sugli orari di affidamento dei figli e durante il diverbio si è scatenato con violenza nei confronti della donna, picchiandola e aggredendo anche la suocera intervenuta a difesa della figlia. Il 32enne ha poi cercato di entrare nell'appartamento dove si trovavano i bambini, danneggiando tutto quello che trovava sul percorso, nell'intento evidente di portarli via con sé. La Polizia di Stato della provincia di Ascoli ha da tempo attivato tutte le procedure per il cosiddetto 'codice rosso' che ha introdotto nuovi reati e ha perfezionato i meccanismi di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. L'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto. "Siamo quindi sempre a disposizioni dei cittadini e vicini ai più deboli - ricorda il Questore di Ascoli Alessio Cesareo - nessuno deve avere paura o timore di coinvolgerci per sentirsi tutelati e rassicurati".

(ANSA).