Covid: 5 positivi nelle Marche in un giorno

(ANSA) - ANCONA, 26 GIU - Sono solo 5 i positivi al covid rilevati nelle Marche nell'ultima giornata su 887 nuove diagnosi, con rapporto positivi/testati 0,6%: due nella provincia di Pesaro Urbino, 1 in quella di Ancona, 1 in quella di Fermo, 1 fuori regione, mentre non sono stati comunicati casi nelle province di Macerata e di Ascoli Piceno. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche "nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.789 tamponi: 887 nel percorso nuove diagnosi (di cui 294 screening con percorso Antigenico) e 902 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 0,6%)". I 5 nuovi casi comprendono soggetti sintomatici (2), contatti in setting domestico (1), contatti stretti di casi positivi (2).

Nessun caso per contatti in setting lavorativo, contatti in ambiente di vita/socialità, contatti in setting assistenziale, contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione, screening percorso sanitario, contatti con provenienza extra-regione. Non c'è stata necessità di approfondimento epidemiologico per alcun caso. Sui 294 test antigenici nel percorso Screening è stato rilevato un soggetto positivo da sottoporre al tampone molecolare con rapporto positivi/testati 0%. (ANSA).