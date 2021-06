Covid, 3 casi variante Delta nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 26 GIU - Primi casi di variante Delta nelle Marche: sono stati individuati dal laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona in tre campioni provenienti da Fermo e Senigallia. Si tratta di altrettante donne (due straniere a Fermo e una italiana a Senigallia) non vaccinate.

Nei giorni scorsi si era parlato anche di altri casi in altre località, però non passati per il Laboratorio di Virologia anconetano, che sta monitorando i tamponi positivi al covid 19 alla ricerca di varianti e mutazioni. "Era solo questione di tempo - dice all'ANSA il prof. Stefano Menzo, direttore del Laboratorio di Virologia -, considerando la diffusione della varante. Si tratta di pochi casi ma credo che assisteremo ad un aumento, anche di poco, dei contagi". Menzo sottolinea l'importanza del tracciamento sul territorio: "il virus al momento circola soprattutto tra i giovani, che sono per la maggior parte asintomatici, così ci accorgiamo dei contagi in caso di persone con sintomi e di una certa età". "Imprevedibile" l'andamento epidemiologico: intanto però le scuole sono chiuse "e questo aiuta". (ANSA).