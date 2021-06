Vaccini: Costa, non essere contagiati da sanitari è diritto dei cittadini

(ANSA) - ANCONA, 25 GIU - "È diritto di ogni cittadino italiano, nel momento in cui entra in una struttura ospedaliera, non correre il rischio di essere contagiato da chi dovrebbe assisterlo": così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha risposta all'ANSA sulla reticenza di medici e altri operatori sanitari a vaccinarsi. L'ha fatto a margine della visita al centro vaccinale allestito al PalaPrometeo di Ancona. "Sono stato da subito sostenitore del provvedimento emanato nei confronti di chi non si sottoporrà alla vaccinazione", ha ricordato Costa. "Faccio fatica - ha aggiunto - a comprendere chi ha vissuto in prima linea questa emergenza, chi ha toccato con mano le sofferenze dei nostri concittadini. Oggi - ha detto ancora Costa - tutti gli operatori sanitari dovrebbero dare il buon esempio nei confronti della vaccinazione". Ha infine sottolineato come "le direzioni sanitarie stiano procedendo con i vari richiami al personale come prevede il decreto". (ANSA).