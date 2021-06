Festival giornalismo 'Art 21' e premio 'Leo Birzoli'

(ANSA) - SARNANO, 25 GIU - Si terrà a Sarnano (Macerata) dal 16 al 18 luglio il primo Festival Nazionale del Giornalismo "art 21" con l'assegnazione di un premio dedicato alla memoria del giornalista marchigiano, già vicepresidente della Rai, Leo Birzoli, nato a Sarnano nel 1928. L'evento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa, a Palazzo Raffaello, dalla Regione Marche, dall'assessore regionale Guido Castelli, dal direttore artistico del Premio Birzoli, Attilio Romita, storico volto del Tg 1, dal sindaco di Sarnano Luca Piergentili, dal presidente delle Terme di Sarnano Marco Nacciarriti, dal presidente dell'Istao Pietro Marcolini, dal Presidente dell'Ordine dei Giornalisti Marche Franco Elisei. A Sarnano, per tre giorni, si discuterà di libertà di stampa e reputazione dei cittadini alla luce del dibattito sul reato di diffamazione. Giornalisti, intellettuali, opinion maker analizzeranno anche il ruolo dell'informazione durante il periodo della pandemia e con Michele Mirabella discuteranno di covid e divulgazione scientifica. Una sessione centrale del programma prevede uno spazio dedicato alle donne, "giornaliste coraggiose" alle quali è dedicata anche una sezione del premio. Scopo del Festival, informano gli organizzatori, è analizzare le trasformazione in atto nel mondo dell'informazione alla luce dell'art. 21 della Costituzione: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure". Tra gli ospiti Paolo Borrometi, Francesco Giorgino, Augusto Minzolini, Leonardo Metalli, Giuseppe Brindisi, Marco Mazzocchi, Giampiero Mughini, Lisa Marzoli, Franco Elisei, Piergiorgio Severini, Daniele Rotondo, Paolo Digiannantonio, Asmae Dachan, Maria Pia Ammirati, Francesca Fagnani, Manuela Moreno e Carlo Verna. In chiusura è prevista l'assegnazione del premio intitolato a Leo Birzoli, "a giornalisti e scrittori che si sono distinti per la loro carriera professionale". Un altro premio verrà assegnato alle testate giornalistiche operanti sul territorio maceratese.

