Covid, Costa, immunità di gregge a fine settembre

(ANSA) - ANCONA, 25 GIU - "A fine settembre contiamo di raggiungere l'immunità di gregge come già più volte detto dal generale Figliuolo": così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, incontrando i giornalisti a margine della visita al centro vaccinale allestito al PalaPrometeo di Ancona.

Accompagnato dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e dall'assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini, il sottosegretario ha evidenziato come "le somministrazioni delle dosi, qui nelle Marche, siano superiori alla media nazionale".

Ribadendo che "la vaccinazione è l'unica strada nota per uscire quanto prima dall'emergenza pandemica". "Se si completa il ciclo vaccinale si hanno molte meno possibilità di essere colpiti anche dalle varianti", ha aggiunto Costa. (ANSA).