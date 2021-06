Covid, nelle Marche 33 ricoverati (+1), un decesso

(ANSA) - ANCONA, 24 GIU - Sono saliti a 33 i ricoverati per covid negli ospedali marchigiani, +1 su ieri, mentre si registra un solo decesso, quello di un 82enne di Rimini, con patologie pregresse, morto nella Residenza Valdaso, che fa salire il totale delle vittime a 3.035. Ci sono 6 pazienti in terapia intensiva (+1), 10 in semi intensiva (-1), 17 in reparti non intensivi (+1). Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione ci sono stati nelle ultime 24 ore anche 3 dimessi. C'è una persona in osservazione al pronto soccorso di Jesi, non compresa tra i ricoverati, gli ospiti di strutture territoriali sono 54.

Sono 1.620 i positivi alla data di oggi, di cui 1.587 in isolamento domiciliare. Le persone in quarantena per contatti con contagiate sono 1.745 (501 sintomatici, 26 operatori sanitari). I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 98.929. (ANSA).