Chiesa: è morto mons. Festorazzi, vescovo emerito di Ancona

(ANSA) - COMO, 24 GIU - E' morto nella notte a Como monsignor Franco Festorazzi, vescovo emerito di Ancona-Osimo. Il presule, 92 anni compiuti lo scorso 29 novembre, aveva da poco festeggiato il trentesimo di ordinazione episcopale. Nato a Varenna (ora provincia di Lecco), il 29 novembre 1928, era stato ordinato sacerdote a Como il 28 giugno 1952 e inviato a Roma per approfondire gli studi. Ha studiato Teologia e Scienze bibliche alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio Istituto Biblico di Roma e di Gerusalemme, ottenendo la licenza in Scienze bibliche e in Teologia. Dal 1955 al 1990 è stato docente di Sacra scrittura nel seminario di Como e, dal 1966, ordinario di Teologia biblica presso la Facoltà teologica dell'Italia settentrionale a Milano. Eletto alla sede arcivescovile di Ancona Osimo il 6 aprile 1991 è stato ordinato Vescovo nella Cattedrale di Como il 18 maggio 1991 dall'allora vescovo Alessandro Maggiolini. Ha fatto l'ingresso ad Ancona il 9 giugno 1991 e vi è rimasto fino all'8 gennaio 2004. I funerali di mons.

Festorazzi si terranno sabato alle 11 nella Cattedrale di Como.

La salma verrà esposta domani nella chiesa di San Giacomo, attigua alla Cattedrale, dove alle 20.30 sarà recitato un rosario. Lo ha reso noto la diocesi di Como. (ANSA).