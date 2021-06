Musica: a Lunaria Alice canta Battiato

(ANSA) - RECANATI, 23 GIU - Con tre appuntamenti a luglio Lunaria, la rassegna estiva di Recanati, ideata da Musicultura, ritrova il suo pubblico dal vivo tra l'Orto del Colle dell'Infinito e piazza Leopardi. In calendario Alice canta Battiato, che ripropone brani del lungo sodalizio artistico e umano con il compositore siciliano scomparso poche settimane fa, in versione acustica nei bellissimi arrangiamenti e rielaborazioni di Carlo Guaitoli, stretto collaboratore per tanti anni di Battiato in veste di pianista e direttore d'orchestra, il 27 luglio in piazza Leopardi. Prima di lei ci sarà Francesco Bianconi, il 15 luglio, con un doppio concerti all'Orto del Colle dell'Infinito alle 18:45 e alle 21:30, al tramonto e in notturna, con i brani del suo album da solista Forever. E poi sarà la volta de La Rappresentante di Lista, il 22 luglio in piazza Leopardi, collettivo artistico consacrato all'ultimo Festival di Sanremo, dopo avere mosso i primi passi a Musicultura. Ai concerti si potrà accedere solo dopo avere prenotato: le prenotazioni sono aperte dal primo luglio. (ANSA).