Vaccini: assessore Marche, al via dosi richiamo a turisti

Al via nelle Marche la somministrazione delle dosi di richiamo per vaccini anti-Covid a turisti che giungeranno in vacanza nelle Marche. Lo ha annunciato in Consiglio regionale l'assessore regionale Filippo Saltamartini. Rispondendo a un'interrogazione del Gruppo Pd sui centri di vaccinazione aveva accennato all'avvio dell'accesso alla prenotazione sul tio dei richiami per i turisti. Poi ha precisato che "verrà somministrata recandosi direttamente nei Pvp o in quelli ospedalieri. Andrà esibito - spiega Saltamartini a proposito dei turisti - il certificato di vaccinazione della prima dose con indicato il vaccino somministrato, la data di somministrazione e la data prevista per il richiamo".

"È un'opportunità in più che offriamo a quanti sceglieranno la nostra regione per un periodo di vacanza o di riposo - ha affermato Saltamartini - L'obiettivo è contribuire a raggiungere l'indispensabile livello di copertura vaccinale che non deve subire flessioni nel periodo estivo".

In aula l'assessore ha ricordato la buona efficienza delle Marche nella campagna vaccinale: "siamo al secondo posto per efficienza tra vaccini consegnati e somministrati", ha osservato ricordando la scelta di predisporre nelle palestre i centri prima adibiti a punti per i tamponi e poi come punti di vaccinazione della popolazione (Pvp); è seguita la strutturazione dei punti anche negli ospedali per le persone fragili e poi i Pvp nei territori gestiti da medici di famiglia, con l'aiuto dei comuni e sempre con il supporto della Protezione civile. Intanto, ha riferito l'assessore, "la situazione attuale ha comportato la consegna di adeguati farmaci alle farmacie" ed è iniziata la vaccinazione in alcune aziende ("finora 1.500 persone circa").

In settimana, ha riferito, si registrerà un rallentamento delle vaccinazioni dopo la "riduzione dell'operatività da parte del commissario da 15mila, per alcuni giorni, a 11mila vaccini giornalieri". In ogni caso, ha aggiunto, nelle Marche la vaccinazione degli over 60 non ha fatto registrare carenze come in altre regioni: l'indice è superiore all'85%". In ogni caso il percorso per arrivare a un milione di prime dosi percorso che punta a somministrare almeno un milione di prime dosi "si sta concretizzando". (ANSA).