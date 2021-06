Covid, spiagge vietate di notte a Numana

Spiagge vietate di notte a Numana, una delle località turistiche più note della Riviera del Conero, da mezzanotte alle 6 di mattina fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 lugli 2021. Lo prevede un'ordinanza del sindaco Gianluigi Tombolini. Il divieto riguarda sia le spiagge libere, sia quelle in concessione, fatta eccezione per i concessionari delle aree demaniali, i loro collaboratori ed incaricati e la presenza di pubblico nelle strutture adibite ad attività economiche localizzate sulle aree demaniali in concessione. Previste multe da 400 a 3.000 euro. (ANSA).