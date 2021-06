Covid: nelle Marche 36 ricoverati (+1) e un decesso

(ANSA) - ANCONA, 22 GIU - Aumentano lievemente, a 36 (+1 su ieri) i ricoveri per covid negli ospedali delle Marche, dove si registra un decesso nell'ultima giornata: quello di un 68enne di Morrovalle, con patologie pregresse, che fa salire il totale dell'inizio della pandemia a 3.034. Restano invariati i numeri dei pazienti in terapia intensiva, 6, e di quelli in aree non intensive, 18, mentre aumentano quelli in semi intensiva: 12, +1. Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione nell'ultima giornata ci sono stati anche due dimessi. Non c'è nessuno in osservazione nei pronto soccorso, mentre gli ospiti di strutture territoriali sono 56, distribuiti tra Campofilone, Fossombrone e la Residenza Dorica-Inrca di Ancona. I positivi alla data di oggi sono 1.799, di cui 1.763 in isolamento domiciliare (gli altri sono ricoverati). Sono 1.965 le persone in quarantena per contatti con contagiati (649 sintomatici, 30 operatori sanitari). I dimessi/guariti salgono a 98.724. (ANSA).