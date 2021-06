A Macerata struttura protezione per gatti vicino al cimitero

È operativa da ieri sera, lunedì 21 giugno, la struttura di custodia per gatti a servizio della colonia felina presso il cimitero di Macerata. La sua realizzazione della struttura si è resa necessaria per il monitoraggio sanitario dei gatti della colonia felina in quanto, nei mesi invernali, a seguito di analisi effettuate dall'Istituto Zooprofilattico della sezione di Ancona, era stata evidenziata una panleucopenia infettiva. "Finalmente la colonia felina più grande di Macerata, in seguito alle numerose richieste dei cittadini e alla sensibilità della Giunta, avrà una degna dimora in un'area esterna al cimitero - ha commentato l'assessore con delega agli Animali d'Affezione Laura Laviano -.

Va ricordato comunque che il gatto è un animale libero e che non può essere stabulato in gabbia; la struttura infatti dispone di fessure dalle quali possono passare solamente i gatti e che impediscono l'ingresso di animali predatori di grossa taglia.

Aggiungo, per chi non lo sapesse, che in tutti i cimiteri d'Italia sono presenti delle colonie feline e che queste sono tutelate dalla Legge Nazionale n.281 del 14 agosto 1991".

Secondo le stime effettuate da chi gestisce la colonia, si contano circa 50 gatti e alcune cucciolate che andranno quindi a incrementare il numero iniziale; la struttura di custodia sarà gestita dalle due responsabili, in collaborazione con il veterinario del Comune di Macerata che sarà assunto a breve in seguito all'esito del concorso. "Se la colonia ha raggiunto un numero così elevato con la presenza di numerose cucciolate significa che, fino a oggi, non è stata gestita correttamente - ha sottolineato Laviano -. Ci vorranno mesi prima che i gatti si abituino alla nuova struttura e confidiamo nella collaborazione di tutti". Oltre alla realizzazione della struttura, il Comune ha provveduto anche a sistemare e ripulire l'area antistante il civico cimitero ripristinando il decoro urbano e la sicurezza.

(ANSA).