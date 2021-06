Si ribaltano con canoa, salvati da Ps in moto d'acqua

Si ribaltano con la canoa e vanno in difficoltà. Disavventura per due giovani turisti ieri alle 14.30 all'altezza della "Seggiola del Papa" al Passetto ad Ancona. Sono stati assistiti e portati a riva dai poliziotti in moto d'acqua 'manta' che stavano pattugliando la costa. I due ragazzi avevano deciso di trascorrere una giornata al mare con la canoa che però, improvvisamente, ha sbandato e si è capovolta, iniziando a imbarcare acqua. Mentre i giovani nuotavano per guadagnare la riva, con grande difficoltà, dopo aver lasciato la canoa piena di acqua al proprio destino, sono arrivati gli agenti.

I ragazzi erano impauriti, infreddoliti e stremati. Un poliziotto in moto ha trainato la canoa a riva, l'altro ragazzi ad arrivare a riva. (ANSA).