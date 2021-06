Moto fugge all'alt della polizia, due denunciati e sanzionati

Due giovani su un motociclo che non si sono fermati all'alt della polizia sul lungomare Alighieri di Senigallia, ma si sono dati alla fuga, sono stati bloccati dagli agenti della Squadra Volane del Commissariato, dopo un inseguimenti durato un paio di chilometri. Sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, multati per la violazione delle norme anticovid. Il conducente, che è risultato proprietario del motociclo, è stato sanzionate anche per varie infrazioni al codice della strada. I poliziotti aveva intimato l'alt per controllare il mezzo che aveva una targa illeggibile.

Il conducente però si è allontanato precipitosamente verso sud, aumentando la velocità e passando anche con il rosso ad un semaforo. I due sono arrivati fino al piccolo parcheggio davanti al Parco degli Stabilimenti della Polizia di Stato", dove hanno tentato di nascondersi tra i mezzi parcheggiati, dopo avere abbandonato il motociclo. Ma sono stati fermati. (ANSA).