Covid: zero nuovi casi, 812 tamponi testati

(ANSA) - ANCONA, 21 GIU - Sono 812 i tamponi testati nelle ultime 24 ore, quanto per la prima volta da 10 mesi a questa parte non ci sono stati nuovi casi positivi al covid: 309 nel percorso nuove diagnosi (di cui 87 screening con percorso Antigenico) e 503 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati dello 0%). Sugli 87 test antigenici del Percorso Screening non sono stati rilevati soggetti positivi da sottoporre al tampone molecolare, con un rapporto positivi/testati 0%. (ANSA).