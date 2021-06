Covid: Ricci, si vedono frutti sacrifici e campagna vaccinale

(ANSA) - PESARO, 21 GIU - Zero casi positivi al covid nella provincia di Pesaro Urbino, una delle più colpite dalla pandemia in questi ultimi mesi. "Finalmente - commenta il sindaco Matteo Ricci -, sono stati fatti pochi tamponi ma è comunque una bella notizia. Cominciano a vedersi i risultati dei sacrifici fatti in questi mesi e della campagna di vaccinazione. È importante continuare in questa direzione, per raggiungere presto l'immunità di gregge". Non ci sono stati nuovi casi in tutte le Marche, dopo 10 mesi. "Sarà un'estate bellissima, una stagione di rinascita. Ma non dobbiamo abbassare la guardia perché il Covid-19 è un nemico invisibile che non è ancora sconfitto" ammonisce Ricci. (ANSA).