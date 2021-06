Calcio: Porto d'Ascoli promossa in serie D

(ANSA) - ANCONA, 21 GIU - "Tutta la città è orgogliosa dello splendido traguardo conquistato dal Porto d'Ascoli. Una società sana e attenta ha saputo costruire con equilibrio e lungimiranza le condizioni per questa storica promozione un serie D. Come ha fatto finora, l'amministrazione comunale è pronta a fare la sua parte per sostenere la dirigenza del Porto d'Ascoli nel programmare i nuovi entusiasmanti impegni che la attendono".

Così il sindaco di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti dopo promozione del Porto d'Ascoli in serie D per la prima volta nella sua storia. Battuta 1-0 (rete di Napolano al 43' pt) la Forsempronese nella finale di Eccellenza Marche giocata a Jesi.

