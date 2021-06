Vaccini: 'buona adesione' a campagna Tod's a Casette d'Ete

(ANSA) - SANT'ELPIDIO A MARE, 19 GIU - "Buona adesione" dei dipendenti alla campagna vaccinale avviata da Tod's nel quartier generale di Casette d'Ete, frazione di Sant'Elpidio a Mare (Fermo). Lo si apprende da fonti aziendali, che ricordano che vari lavoratori si erano già vaccinati nell'ambito della campagna nazionale pubblica, ormai aperta a tutte le età. Il personale ha comunque apprezzato la possibilità di ricevere l'inoculazione in azienda. Le somministrazioni avvengono solo nella giornata di oggi, organizzata come un open day in un punto vaccinale allestito nella mensa. Vari i giovani tra i dipendenti a cui viene somministrato il vaccino a cura del gruppo privato Kos Care. (ANSA).