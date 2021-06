Vaccini, somministrazione per 200 dipendenti Halley e Fidea

(ANSA) - MATELICA (MACERATA), 18 GIU - Circa 200 dipendenti delle aziende di Matelica (Macerata) Halley Informatica srl, Fidea spa e di altre venti imprese del territorio circostante si sono sottoposti oggi alla campagna di vaccinazione "in azienda" effettuata presso l'ex Hotel Massi. L'età media di chi ha effettuato la vaccinazione è stata nettamente inferiore ai 40 anni, ma non sono mancati alcuni over 50 che non avevano ancora ricevuto la prima dose. Le somministrazioni delle vaccinazioni, all'insegna dell'efficienza e della rapidità, sono state effettuate tra le 8:30 e le 12 utilizzando la prima dose del siero Moderna da parte degli operatori sanitari della Kos Care.

Al termine, a tutti i vaccinati sono stati rilasciati gli attestati validi per ottenere il Green pass e per la futura somministrazione della seconda dose. "È stato fatto un lavoro di squadra che ha coinvolto molte persone. il primo impegno ha riguardato l'allestimento del punto vaccinale in tempi brevissimi, poi sono state coinvolte le altre aziende e raccolte le adesioni per gestire gli appuntamenti delle vaccinazioni", il commento di Roberta Vitagliano, responsabile Covid di Halley Informatica. Molto soddisfatti per la riuscita della giornata di vaccinazioni si sono dichiarati al termine i titolari della Halley Informatica, Francesco Ciccolini, e della Fidea, Mauro Canil. (ANSA).