Sindaco Pesaro testa prima e-bike acquatica

(ANSA) - PESARO, 18 GIU - "Una figata incredibile". È il primo commento del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, dopo aver pedalato sull'acqua, in sella alla prima e-bike acquatica approdata in Italia. Un giro di prova di qualche minuto, vicino alla falesia del San Bartolo, luogo in cui le bici d'acqua saranno disponibili per tutta l'estate a partire da luglio. La prima Hydrofoil e-bike acquatica al mondo, prodotta in Nuova Zelanda dall'azienda Manta5, è distribuita in escusiva da Aquaride ed è progettata per riprodurre fedelmente l'esperienza ciclistica sull'acqua. E' dotata di un motore elettrico e foil in fibra di carbonio (proprio come le imbarcazioni dell'ultima America's Cup). Il motore elettrico da 460 Watt offre sette livelli di assistenza alla pedalata, regolabili dal ciclista in base alle proprie esigenze di performance. L'autonomia della batteria, con la media assistenza alla pedalata, garantisce circa 4 ore con una singola carica (fino a 6 ore e mezzo con la minima assistenza). "Abbiamo fatto di tutto per averla qui - ha ricordato Ricci -, nella città della bicicletta. Stiamo investendo molto sul tema della sostenibilità, recentemente abbiamo annunciato nuove linee della Bicipolitana, un modello che stiamo esportando in Italia e all'estero. A Pesaro la bicicletta è un elemento di attrattività turistica e da oggi è la prima città in Italia in cui si può pedalare in acqua.

Abbiamo scelto la Baia proprio perché da qui si potranno visitare la falesia del San Bartolo, senza inquinare e ammirando un panorama unico". Oggi la presentazione alla stampa. L'offerta di bici d'acqua si aggiungerà alle altre attività legate al Parco San Bartolo (didattiche, della Fondazione Cetacea einiziative ambientali facendo diventare Pesaro "punta di diamante nell'offerta nazionale di progetti ambientali intrecciati ad attività acquatiche innovative e sostenibili" che saranno presentate nei prossimi giorni, ha annunciato il vice sindaco Daniele Vimini. (ANSA).