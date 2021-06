Presidente Consiglio Marche visita Lega del Filo d'Oro

(ANSA) - ANCONA, 18 GIU - Il presidente del Consiglio regionale delle Marche Dino Latini in visita presso la sede osimana della Lega del Filo d'Oro. Nel corso del colloquio con il presidente dell'associazione, che si occupa di persone sordocieche, Rossano Bartoli, e con il direttore generale, Daniele Bonifazi, il punto sulla situazione attuale, sui problemi determinati dell'emergenza pandemica, ma anche su nuovi progetti da mettere in campo per il futuro.

La visita ha permesso al presidente di visionare le ultime innovazioni, che forniscono la possibilità di effettuare interventi sempre più qualificati e incisivi nei confronti degli ospiti della struttura, provenienti da tutte le regioni italiane.

"Un'attività insostituibile, un'eccellenza marchigiana - ha commentato Latini - che dal lontano 1964 rappresenta su tutto il territorio nazionale un punto di riferimento certo per l'assistenza, l'educazione, la riabilitazione e il reinserimento nella società di bambini e adulti diversamente abili". Da parte del presidente l'impegno di mettere in atto "azioni ed interventi finalizzati a fornire il massimo sostegno alla Lega del Filo d'Oro, che con impegno, professionalità, ricerca e continua innovazione è da sempre vicina a chi più ha bisogno".

