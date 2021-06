Covid: 44 ricoverati (-4) e un decesso nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 18 GIU - Sono scesi a 44 (-4 su ieri) i ricoverati per covid negli ospedali delle Marche, dove si è registrato un solo decesso, presso la Residenza Valdaso, quello di un 79enne di Montecassiano, affetto da patologie pregresse, che fa salire il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 3.031. I pazienti in terapia intensiva restano 8, invariato su ieri, quelli in semi intensiva sono 12 (‐1), quelli nei reparti non intensivi 24 (-3), distribuiti tra gli ospedali di Torrette e di Fermo. Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione Marche ci sono stati anche 5 dimessi nelle ultime 24 ore. Sono covid free i pronto soccorso, mentre gli ospiti di strutture territoriali sono 59. I positivi alla data di oggi sono 2.201, di cui 2.157 in isolamento domiciliare, le persone in quarantena 2.255. I dimessi/guariti salgono a 98.277 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. (ANSA).