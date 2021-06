Arte e ambiente in Festival Economia Circolare Morro d'Alba

(ANSA) - MORRO D'ALBA, 18 GIU - Al via fino a domenica, nel borgo marchigiano di Morro d'alba (Ancona), il "Green Loop Festival", il primo festival artistico dedicato all'economia circolare, che proporrà fino a domenica eventi musicali, laboratori per bambini e ragazzi, degustazioni di vino, storie raccontate in vigna, per celebrare il binomio tra arte ed ambiente. Attesa la sottosegretaria alla Transizione ecologica Ilaria Fontana per la chiusura della manifestazione, nell'ambito del convegno "Economia circolare e Recovery plan, prospettive future". Il Festival, che si svolge nella terra della Doc Lacrima, nasce da un progetto del Comune di Morro d'Alba ed Eurocube srl, grazie al finanziamento della Regione Marche, e con il coinvolgimento, tra i numerosi partner, dell'Assemblea di Ambito Territoriale (ATA) e dei produttori della Lacrima. Direttore scientifico e ideatore è Marco Cardinaletti. In cartellone, tra l'altro, il live dei Funky Town (venerdì 18, ore 21), concerto con strumenti musicali riciclati da utensili tradizionali, e lo spettacolo "La margherita di Adele" (sabato 19, ore 21), reading teatrale multimediale sul cambiamento climatico al termine del quale ci sarà un dibattito con gli scienziati e climatologi Carlo Cacciamani e Sergio Castellari.

Il Festival ha una striscia quotidiana di eventi in vigna presso tre cantine - Vicari, Romagnoli e Marotti Campi - che hanno fatto del recupero la loro filosofia. Al mattino e nel pomeriggio si svolgeranno laboratori dedicati a bambini, con l'ATA. Da segnalare le installazioni artistiche "TerraMare2 nella sala consiliare del Comune, e "EcoDesign" di Torrione Teodorico presso il Camminamento La Scarpa all'interno delle mura castellane. (ANSA).