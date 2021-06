A Cingoli arsenale armi e bombe Seconda Guerra Mondiale

(ANSA) - CINGOLI (MACERATA), 18 GIU - Un vero e proprio arsenale da guerra risalente alla Seconda Gierra Mondiale è stato scoperto mercoledì 16 giungo sotto il pavimento di un garage, durante i lavori di ristrutturazione di una casa nel centro storico di Cingoli. Si tratta di bombe, armi e munizioni, chiuse in una cassa metallica. Il proprietario ha allertato i carabinieri della locale stazione. Tutta l'area è stata isolata e vigilata. Nella giornata di eri fino a tarda serata i carabinieri del Nucleo Artificieri e Antisabotaggio del Comando provinciale di Ancona hanno lavorato per mettere in sicurezza il materiale bellico e hanno bonificato tutta la zona.

Complessivamente sono state rinvenute 8 bombe a mano che sono state fatte esplodere in un campo isolato, due mitragliatrici Thompson di fabbricazione americana con 6 caricatori; un mitragliatore b.a.r. di fabbricazione americana; una mitragliatrice mp 40 di fabbricazione tedesca con tre caricatori; due caricatori a banana; numerosissimo munizionamento vario cal. 9.45 e 7.62. Tutto il materiale è stata sequestrato e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Macerata. (ANSA).