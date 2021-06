Vaccino: Marche, 1/a dose vaccino al 51,3% e al 93% over 80

Nelle Marche migliora l'indicatore dei casi positivi per 100mila abitanti e diminuiscono i nuovi contagi rispetto alla settimana precedente.

Restano sotto soglia di saturazione i posti letto per pazienti Covid-19 in area medica (5%) e terapia intensiva (4%). E' la situazione emersa per la settimana dal 9 a al 15 giugno secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe. La media giornaliera di persone testate per 100mila abitanti (12 maggio-15 giugno 2021) è pari a 96 (media Italia 107).

La popolazione marchigiana vaccinata almeno con prima dose è del 51,3% (50,5% Italia), 27,5% solo prima dose a cui si somma un 23,8% con ciclo completo. Per gli over 80 almeno prima dose al 93% (93,2% media Italia) di cui 13,2% solo prima dose e 79,8% completa. Scendono in numeri per le altre fasce d'età: tra 70-79 anni il 42% ha avuto la prima dose e 45,9% anche il richiamo.

Per le persone tra i 60 e i 69 ciclo completo al 35% a cui si aggiunge il 42,5% a cui è stata somministrata la solo la prima dose. (ANSA).