Terremoto: accordo semplifica fornitura elettrica cantieri

(ANSA) - ANCONA, 17 GIU - Il commissario straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini, e l'amministratore delegato di E-Distribuzione, Vincenzo Ranieri, hanno concordato e firmato un Protocollo con le nuove procedure per semplificare ed accelerare le operazioni di cantiere legate agli approvvigionamenti di energia elettrica. Un accordo che agevolerà gli allacci e i distacchi delle linee elettriche nei cantieri con la riduzione dei tempi di intervento, l'apertura di un canale di assistenza dedicato e un meccanismo che consentirà ai cittadini di fronteggiare eventuali costi con il contributo pubblico, senza spese a loro carico.

E-Distribuzione, che gestisce la rete di media e bassa tensione in oltre 130 comuni del cratere sismico, con la firma del Protocollo, si impegna a ridurre della metà i tempi tecnici di propria competenza oggi previsti per l'esecuzione dei vari interventi necessari nei cantieri. Nello specifico, la società elettrica si è resa disponibile a soddisfare queste richieste nell'arco di trenta giorni dall'accettazione del preventivo dei lavori, al netto dei tempi legati agli iter autorizzativi, il che rende possibile accelerare le operazioni per i cantieri di imminente apertura e i nuovi allacci per gli edifici riparati o ricostruiti.

"Grazie a questa intesa - ha commentato Ranieri - il nostro impegno per i territori del cratere sismico potrà essere ancora più efficace, con cantieri più rapidi e soluzioni individuate a partire dalle necessità dei cittadini". "Ringrazio E-Distribuzione per la disponibilità e l'impegno manifestato nei confronti della ricostruzione post sisma - ha affermato Legnini -, che con questo Protocollo viene ulteriormente semplificata ed accelerata, e soprattutto dei cittadini, che aspirano a tornare il più presto possibile nelle loro case, evitando costi a loro carico". (ANSA).