Reddito: a Camerino percettori cureranno giardini pubblici

A Camerino (Macerata) chi percepisce il reddito di cittadinanza si occuperà dei giardini pubblici e delle frazioni. In particolare, saranno quattro le persone occupate nelle aree verdi della città e nei piccoli centri periferici al centro storico. "Camerino è stato il primo comune della Regione ad avviare questo tipo d'iniziativa - ha detto il sindaco Sandro Sborgia - Abbiamo già una ragazza che si occupa dell'accesso agli atti all'ufficio tecnico, altri sono stati impegnati dell'attività di sorveglianza degli ingressi scolastici per evitare assembramenti".

"Con questo nuovo progetto - ha concluso il sindaco - diamo seguito a chi può essere impiegato per le attività legate alla cura del verde pubblico e piccole mansioni in favore sella comunità. Credo che sia un'iniziativa molto importante per la città e chi vi abita". (ANSA).