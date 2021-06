Migranti in cella frigorifera tir, arrestato autista

(ANSA) - ANCONA, 16 GIU - La polizia di frontiera marittima ha scoperto al porto di Ancona due clandestini afgani nascosti tra la merce trasportata in una cella frigorifera a bordo di un camion a -22 gradi. Ieri pomeriggio il ritrovamento, dopo un controllo effettuato durante gli sbarchi di una nave proveniente dalla Grecia. Il camionista è stato arrestato per sfruttamento dell'immigrazione clandestina. I due afgani - un 17enne e un 20enne, nonostante tutto, erano in buone condizioni di salute.

Il minorenne è stato affidato al Comune mentre il maggiorenne ha chiesto la protezione umanitaria. Il controllo è stato fatto alle 17, dopo una segnalazione arrivata dal personale della nave che si era accorto di qualcosa durante l'attraversata: dalla stiva provenivano rumori sospetti. E' probabile che i due clandestini, che indossavano giubbotti pesanti, siano stati fatti scendere dal frigorifero vista la temperatura della cella.

La porta, al controllo della polizia, è stata trovata chiusa con un lucchetto dall'esterno di cui solo l'autista aveva le chiavi.

Per questo è stato arrestato: gli investigatori ritengono che non poteva non sapere. (ANSA).