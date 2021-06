Incendio ed esplosione in silos, intervento Vvf

Un incendio ha interessato stamattina due silos, entrambi in manutenzione, all'interno della ditta Fieramosca Spa a Polverigi che realizza componenti per cucine, in via dell'Industria, lungo la Sp 2: in particolare le fiamme sono divampate in uno dei due silos - anche l'altro è stato investito ma era vuoto - dov'era stoccata della segatura e dove si è registrata anche una forte esplosione verso le 8:30.

Il boato si è sentito anche a chilometri di distanza ma non ha causato danni esterni allo stesso silos, né feriti. Al lavoro c'erano già operai che sono riusciti a mettersi in salvo.

I silos 'esploso' si trova nella parte esterna del fabbricato. Dopo l'esplosione, sulla quale sono in corso accertamenti per capire le cause, forse legata a un problema di filtri, ha preso fuoco generando una lunga colonna di fumo che si è propagata in aria. Stanno ancora intervenendo tre mezzi dei vigili del fuoco. Gli operai, con molta probabilità, verranno fatti tornare a casa per motivi di sicurezza. Sul posto anche la polizia dell'Unione dei comuni. (ANSA).