Ferrovie: Marche, altri 2 treni Rock, 'nuovi' regionali a 24

(ANSA) - ANCONA, 16 GIU - Da oggi circolazione nelle Marche due nuovi treni Rock: salgono dunque a 24 i nuovi treni (cioè i Rock, Pop, Jazz e Swing già attivati) regionali che viaggiano nelle Marche, come previsto dal Contratto di Servizio sottoscritto da Regione e Trenitalia (investimenti per 300 milioni di euro, di cui 206 milioni destinati al rinnovo dei treni regionali". Entro il 2025 in arrivo altri 18 convogli delle nuove tipologie. L'annuncio in occasione della presentazione in Regione di "Le Marche in Treno", una delle Guide della nuova collana "I Regionali da Vivere" creata da Giunti Editore e Trenitalia, dedicata alla scoperta dell'Italia a bordo dei treni Regionali.

Nella pubblicazione un ventaglio di mete turistiche marchigiane che vedono nel treno il filo conduttore che le unisce e le rende più facilmente raggiungibili anche grazie all'incremento dei servizi presenti nell'orario estivo di Trenitalia. L'anno illustrata l'assessore regionale ai Trasporti, Guido Castelli, la direttrice Divisione regionale di Trenitalia, Sabrina De Filippis, e il direttore di divisione No Fiction di Giunti Editore Marco Bolasco. Presenti Fausto Del Rosso, Direttore regionale di Trenitalia e Francesco Zamichieli, direttore Iniziative Speciali di Giunti Editore. Nell'occasione è stata annunciata l'entrata in funzione dell'app Board Support.

Tra le novità documentate per l'estate 'ferroviaria' marchigiana il 'Piceno Line, nuova possibilità per scoprire il territorio marchigiano a bordo di uno dei 15 treni che ogni giorno festivo collegheranno direttamente in soli 40 minuti San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno; ma anche "Urbino Link", in collaborazione con Adriabus, collegamento intermodale treno+bus per raggiungere Urbino. Conferme per Marche Line (per il fine settimana Piacenza-San Benedetto con sconto del 50% sul biglietto di andata e ritorno); Conero Link e il Fermo Link, servizi treno+bus per raggiungere con un unico biglietto le splendide spiagge di Portonovo e la città di Fermo. Promozione per i servizi balneari marchigiani: in tutti gli stabilimenti che hanno aderito all'iniziativa, i clienti Trenitalia regionale possono avere il 10% di sconto su servizi e cibo. (ANSA).