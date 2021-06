Covid: Marche, 11 degenti in meno (49) e 2 decessi in 24h

Undici degenti Covid-19 in meno nelle Marche e due decessi correlati nell'ultima giornata. Lo evidenziano i dati dell'aggiornamento pubblicati dal Servizio Sanità della Regione. Ora i ricoverati sono 49 di cui otto in Terapia intensiva (-1), 17 in Semintensiva (-1) e 24 nei reparti non intensivi (-9). Quattro i dimessi in 24ore; stabili gli ospiti di strutture territoriali (67) e pronto soccorso ancora Covid-free.

Con gli ultimi due decessi - un 94enne di Ancona e una 69enne di Porto Recanati (Macerata), entrambi con patologie pregresse - il totale regionale di vittime sale a 3.028.

Nelle ultime 24ore in calo il numero di positivi in isolamento domiciliare (2.601; -10) e le quarantene per contatto con positivi (2.308; +18). I guariti/dimessi sono 97.783 (+50).

Il totale dei positivi (ricoveri più isolamenti) scende a 2.650 (-21). (ANSA).