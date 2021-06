Porti: Acquaroli, vicenda che blocca Adsp Ancona da mesi

(ANSA) - ANCONA, 15 GIU - "Apprendo che la Commissione Trasporti al Senato ha espresso parere negativo sulla nomina proposta dal ministro Giovannini per il presidente dell'Autorita Portuale del Mare Adriatico Centrale. Dobbiamo aspettare la giornata di domani e il voto alla Camera, ma intanto esprimo la mia perplessità su tutta la vicenda che sta bloccando da mesi una infrastruttura così importante". Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. "La Regione Marche - aggiunge - ha anche dato l'intesa sulla proposta del ministro per agevolare una soluzione di larghe intese, nonostante tale proposta non fosse di diretta emanazione. Spero che presto si possa chiarire tutto per poter lavorare al rilancio del Porto".

(ANSA).